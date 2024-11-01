Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Sihirli Annem\'in Tuğçe\'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile adından söz ettiren Damla Ersubaşı, Umre'ye gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ersubaşı, ''Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder'' notunu düştü.

01.11.2024 12:11
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Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncuları zaman zaman gündeme geliyor. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri de dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı… Ünlü isim şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

UMREYE GİTTİ

Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Ünlü oyuncu her geçen gün daha da zayıflıyor. Ersubaşı, son olarak Umre'ye gitti. Orada çektiği pozları Instagram hesabından paylaşan Ersubaşı, "Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder" notunu yazdı.

İşte Damla Ersubaşı'nın o paylaşımı;

Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Sihirli Annem, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser:
    kul hakkı kulüp hakkı yiyenlerin tez zamanda doğru yolu bulmalarını eğer hak yemekte ısrarla devam ediyolarsa tez zamanda helak olmalarını bizlere göster yarabbim ALLAH KABUL ETSİN İNŞALLAH KARDEŞİM 42 17 Yanıtla
  • İsmail YILMAZ:
    Lan her haberin altına futbol yorumu yazmayı bırakın artık insan olun biraz insan! 38 3 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Reklama gerek yok Allah kabul etsin 24 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ALLAH kabul etsin inşaALLAH 23 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sorunlu kız hiç sevmem 5 12 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Allah kabul etsin ama boyle gosteris yapmak ne kadar dogru bilmiyorum ibadetin gizli olani makbuldur 14 3 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Allah kabül etsin.İnşallah her daim doğruluk üzre olsun. 10 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH KABUL EETSİN 8 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    5S COCUGU TALAT YELBUZ AS SENIN 4 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    masaallah dogru yolu bulmus.boş söhrete yönelmemis 2 0 Yanıtla
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