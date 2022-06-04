Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt - Son Dakika
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Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt

04.06.2022 16:51
Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt

'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezi çıkışı oyuncu Halit Özgür Sarı ile görüntülenmişti. İkili, aşk iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

Panik halleri dikkat çeken Sıla Türkoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin bir arada görülmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Basına yansıyan haberlerin ardından Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarı'dan ilk açıklama geldi.

AŞK İDDİASINI YALANLADILAR

Türkoğlu, Halit Özgür Sarı ile çekilmiş bir pozunu 'Broski' notuyla paylaştı. Sarı da bu fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Böylece ikilinin yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.

'EMANET' İTİRAFI GELDİ

Şu an dinlenme sürecinde olduğunu, detoks ve spor yaptığını ifade eden Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden yeni bir proje için ayrılmadığını ifade etti.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, fotomodel ve dizi oyuncusudur. 1.78 cm boyunda ve 67 kg. 4 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Halit Özgür Sarı, ilk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncumuz daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde yer almıştır. Halit Özgür Sarı özellikle Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt
Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt
Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt
Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt
Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt

YORUMLAR
500
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İddialarına Bomba Yanıt - Son Dakika

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