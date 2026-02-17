Sıla\'yı kahkahalara boğan \'Sevişmeden Uyumayalım\' yorumu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla Gençoğlu, verdiği konserde hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşattı. Sanatçı, sevilen şarkısı "Sevişmeden Uyumayalım"ı seslendirmeden önce sosyal medyada karşılaştığı bir hayran yorumunu paylaştı.

Sıla, sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sevişmeden Uyumayalım söyleyeceğim şimdi. Sosyal medyada okudum. 'Ya ben bu akşam da sevişmeden uyuyorum, Sıla'ya biraz fazla ayıp oluyor' demiş. Ne kadar tatlı."

Bu sözlerin ardından kahkahaya boğulan ünlü şarkıcının neşesi konser alanına da yansıdı. Seyirciler hem yoruma hem de Sıla'nın samimi tavırlarına uzun süre güldü.

Eğlenceli anların ardından sanatçı, sevilen şarkısını seslendirerek konserine kaldığı yerden devam etti.