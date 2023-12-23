 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaptı

Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile birlikte düet yaparak büyük sürprizlere sahne olan bir konserde performans sergiledi. Zülfü Livaneli, Sıla'ya övgü dolu sözlerle sarılarak onu övdü. Sıla ayrıca Bedük'ü sahneye davet ederek geçmişte Özkan Uğur ile birlikte söyledikleri şarkıyı tekrar seslendirdi. Konserde giydiği kıyafetler ve Sıla ile İlker Kaleli'nin takmış olduğu bağlılık bileklikleri de dikkat çekti.

Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaptı
23.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

Büyük sürprizlere sahne olan gecede "Hayranlıkla dinlediğim büyük üstat" sözleriyle sahneye davet ettiği Zülfü Livaneli ile birlikte "Sevda Değil" şarkısında düet yaptılar.Sıla'ya övgü dolu sözlerde bulunan Zülfü Livaneli "Benim özellikle çok sevdiğim bir insan sanatıyla, sesiyle ve aynı zamanda bir şair olarak da çok beğeniyorum. Canım Sıla'm" diyerek Sıla'ya sarıldı.

En uzun gece konserinde Özkan Uğuru andılar

BEDÜK İLE ÖZKAN UĞUR'U ANDI

Sıla yıllar önce Zorlu PSM'de Bedük'ün daveti üzerine merhum sanatçı Özkan Uğur ile birlikte sahneye çıkarak "Sude" şarkısını okumuştu. Bu anı tekrardan ölümsüzleştirmek isteyen Sıla, yılın en uzun gecesinde bu kez Bedük'ü sahneye davet etti.

"Yıllar önce bu sahnede Özkan abi ile birlikte okumuştuk. Bugün onu tekrar hatırlamak ve anmak için hepinizi ayağa davet ediyorum" diyerek Bedük ve salondaki binlerce müziksever ile birlikte "Sude" şarkısını okudu.

Muhteşem performansıyla sahne fırtınalar estiren Sıla, tarzıyla ve konserde giydiği iki farklı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

En uzun gece konserinde Özkan Uğuru andılar

SEVGİLİLERİN BAĞLILIK BİLEKLİĞİ DETAYI

Sıla ile İlker Kaleli'nin aşk ve bağlılık simgesi olduğuna inanılan kırmızı ipten bileklik takmaları detaycı hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İlker Kaleli'nin dizi çekiminde, Sıla'nın konserinde çıkarmadığı görülen bağlılık bileklikleri sosyal medyaya düştü.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Zülfü Livaneli, İlker Kaleli, Özkan Uğur, Bedük, Ünlüler, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaptı - Son Dakika


13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı

Son Dakika
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sıla, Zülfü Livaneli ve Bedük ile düet yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement