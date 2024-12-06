Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

Geniş Video İzle

2003 yılında ilk kez yayınlanan ve 2005'te ekranlara veda eden Türkiye'nin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi günümüzde gündem olmaya devam ediyor. Son olarak o dönem dizide rol alan gencin Şahin Irmak olduğunu öğrenenler sosyal medyada şaşkınlığını gizleyemedi.

06.12.2024 09:02  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyon tarihine geçen Kurtlar Vadisi dizisi günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Dizi ile alakalı detaylar dikkatleri çekiyor.

Dizinin 48. bölümünde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz'ın genç bir oyuncuyla sahildeki sahnesi yeniden gündem oldu. Polat'ın dizide konuştuğu gencin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ününe ün katan Şahin Irmak'ın olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar, "Şahin çok değişmiş" yorumlarında bulundu.

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi\'nde de rol almış

Kurtlar Vadisi, Şahin Irmak, Magazin, Türkiye, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Aslan:
    Bu çocuk fetönün kanallarında, sır kapılarında oynardı, fakir öğrenci rolünde, orada meşhur oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
14:37 Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay evleniyor İşte müstakbel eşi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
14:34 Bir kent diken üstünde Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi
14:24 Tarkan’ın Büyücü Gosha’sı Eva Bender’in son hali Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali
14:19 Türkiye’den Almanya’ya döner tokadı Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı
14:13 Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama’da böyle kovaladı Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama'da böyle kovaladı
14:10 ÖTV’siz araç yönetmeliği değişti Uymayanlara büyük ceza var ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var
13:52 ’’Asgari ücret 30 bin lira olsun’’ diyen Özgür Özel formülünü açıkladı ''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı
13:35 Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 09:32:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.