Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi\'nde de rol almış

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Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine geçen Kurtlar Vadisi dizisi günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Dizi ile alakalı detaylar dikkatleri çekiyor.

Dizinin 48. bölümünde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz'ın genç bir oyuncuyla sahildeki sahnesi yeniden gündem oldu. Polat'ın dizide konuştuğu gencin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ününe ün katan Şahin Irmak'ın olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar, "Şahin çok değişmiş" yorumlarında bulundu.