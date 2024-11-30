Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı

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Şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Simge Sağın, sahne tarzıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Son konserinde giydiği mavi bel dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Sağın'ın kıvrak dansı ise izleyenlerden tam not aldı.

30.11.2024 08:23
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın, sahne tarzıyla göz kamaştırıyor.

DANS PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

İddialı kıyafetleriyle hayran bırakan Simge Sağın, bu sefer mavi derin bel dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı. 'Öpücem' isimli şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı dans hünerlerini gösterdi. Kıvrak dansıyla eğlenceli anlar yaşatan Sağın'ı dinlemeye giden hayranları ise gözlerini alamadı. Sağın sahne performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı

Simge Sağın, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehlika Adnan:
    banane simgenin orasından burasından haber niteliği yok bence 19 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    Gayri ahlaki işleri icra edenler cesur kişiler oldu. Hayasızca hareketler tanımına uyuyor mu sizce de? 16 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    bana ne, bize ne, millete ne, bilmem kimin bel dekoltesinden. bu haber mi şimdi 9 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    gündemimiz Simgenin beli çok mühim bir konu 6 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Az daha soyunsaydi cesur olurdu 5 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Ha gayret kızlar, biraz daha gaz, biraz daha cesaretle dal tassak çıkacaksınız piyasaya az kaldı. Kadınsın sen yaparsın, başarırsın. 4 1 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Ahlaksızlıktan tam not aldı.. 5 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    İcardi.... taraftarın sevgilisi febemin kocası bejekemi korkulu rüyası Mauro İcardiii 3 1 Yanıtla
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