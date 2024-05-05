Simge Sağın, Beşiktaşlılık Fanatikliğini Bıraktığını Açıkladı - Son Dakika
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Simge Sağın, Beşiktaşlılık Fanatikliğini Bıraktığını Açıkladı

Simge Sağın, Beşiktaşlılık Fanatikliğini Bıraktığını Açıkladı

Simge Sağın, Eser Yenenler'in Youtube kanalındaki programa konuk olarak 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Beşiktaşlılık fanatikliğini geçen yıl yaşadığı deneyimler nedeniyle bir kenara bıraktığını belirten Simge, sanatçılığının ve dinleyicilerinin önünde duruş sergilemek zorunda olduğunu ifade etti. Bu açıklamalarına bazı Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi.

05.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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Simge Sağın Eser Yenenler'in Youtube kanalındaki programa konuk oldu. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla uzun süredir gündemde olan ve Icardi ile şampiyonluk kutlamalarında şarkı söylemesiyle de dikkat çeken Simge'nin sözleri gündem oldu.

Ekran Alıntısı

"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim" diyerek "Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı.

Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" ifadelerini kullanan Simge'ye bazı Beşiktaş taraftarlarından tepkiler de gecikmedi.

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"İYİ Kİ GİTMİŞİM DİYORUM"

"Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum" diyen Simge devamında ise "Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada.

Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi." dedi.

retert

Simge'nin sözlerine "Bir her şeyin önüne Beşiktaş'ı koyanlardayız sana uğurlar olsun", "Karakterini bir kenara bırakmış", "İcardi gidince tek başına banyoda söylersin o şarkıyı artık" yorumları yağdı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Simge Sağın, Beşiktaşlılık Fanatikliğini Bıraktığını Açıkladı - Son Dakika

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