Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraf: 4 kez imam nikahı yaptım

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift ani bir kararla boşanmıştı.

SURVİVOR'IN GÜZELİYLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Boşanmanın ardından Sinan Akçıl'ın birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya magazin kulislerinde konuşulan iddialar arasındaydı.

"HER KAHRAMANIN KALBİNDE BİR PRENSES VARDIR"

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aşk sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki şarkıcı, "Ben artık, 'Hayatımda birisi var mı?' sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğinde inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır" sözleriyle kalbinin dolu olduğunu vurgulamıştı.

"4 KERE İMAM NİKAHI YAPTIM"

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl Onedio'nun YouTube kanalına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırttı. Sinan Akçıl, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "Dört kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.