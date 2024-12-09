Dün akşam düzenlenen ödül töreninde, "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünün sahibi Simge Sağın oldu. Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahneye çıktı.
Akçıl, sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Wanda Nara'ya Icardi göndermesi yaptı. Akçıl, Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi.
Son Dakika › Magazin › Sinan Akçıl'ın Simge Sağın anonsu gündem oldu: Wanda Nara çok üzülecek - Son Dakika
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