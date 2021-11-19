Geçtiğimiz gün güzellik salonu sahibi Sonay Ölçücüer'in kızı Alisa'nın 2. yaşı için Nişantaşı Cabbar'da doğum günü partisi düzenlendi.

"BEBEK PROVASI MI?"

Minik Alisa ile partide yakından ilgilenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, eğlenceli pozlar verdi. Çiftin bu halleri "Bebek provası mı?" sorularını akıllara getirdi.

Yaklaşık iki saat süren doğum günü partisine katılan isimler arasında Hazal Subaşı ve Gül Erçetingöz'de yer aldı.