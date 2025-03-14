Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu - Son Dakika
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Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Şinasi Yurtsever\'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz aylarda 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya aşkını haykırmıştı. "Onsuz bir hayatı düşünemiyorum" diyen Yurtsever'in duygusal paylaşımı gündem oldu.

14.03.2025 11:40
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Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanserine yenik düştü. Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

EŞİ İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM KAHRETTİ

Ölümünün ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Yurtsever'in 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Ferihan Kaya ile paylaşımı yürek burktu.

"ONSUZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleriyle eşine aşkını haykırmıştı. Şinasi Yurtsever'in 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı herkesi etkiledi.

PAYLAŞIMINI APAR TOPAR SİLDİ

Öte yandan Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu. Ancak Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi. Zafer Algöz'ün paylaşımı kısa sürenin ardından neden sildiğinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Yurtseven'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu - Son Dakika

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