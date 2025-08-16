Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

Türk televizyonunun sevilen isimleri Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisinde tanışarak aşk yolculuklarına adım attı. Başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2015'te el ele objektiflere yansıyınca birlikteliklerini resmen duyurdu.

Magazin gündeminin en gözde çiftlerinden biri hâline gelen Kobal ve İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda gerçekleşen masalsı bir düğünle evlendi. Mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına almıştı.

Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan "boşanma" söylentileri, çiftin hayranlarını şaşkına çevirdi. Ancak İmirzalıoğlu ve Kobal, iddiaları hızla yalanlayarak evliliklerinin yolunda olduğunu net bir dille ifade etti.

Şimdilerde ailesiyle tatilin keyfini çıkaran Sinem Kobal, son olarak yeşil bikinisiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu.