Şırnak Valisi Cevdet Atay, çocuklara karne ve bayram harçlığı verdi - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, çocuklara karne ve bayram harçlığı verdi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Yenimahallede yaptığı mahalle ziyaretinde çocuklara karne hediyesi olarak oyuncaklar dağıttı ve yaklaşan Kurban Bayramı için de çocuklara bayram harçlığı verdi. Vali Atay, çocuklara tatil boyunca kitap okumalarını ve eğlenerek tatilin tadını çıkarmalarını tavsiye etti. Ayrıca, Vali Atay, Yenimahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için ilgili kurumlara talimat verdi.

14.06.2024 15:14
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Şırnak Valisi Cevdet Atay mahalle ziyaretleri kapsamında Yenimahallede karşılaştığı çocuklara hem karne hem de bayram harçlığı verdi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, mahalle ziyaretleri kapsamında Yenimahallede sokakta karşılaştığı çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli oyuncaklar dağıtırken, yaklaşan kurban bayramını da unutmayarak çocuklara bayram harçlığı verdi. Vali Atay, karnelerini alan çocuklara tatil boyunca bol bol kitap okumalarını ve doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarmalarını istedi. Öte yandan Vali Atay, Yenimahallede ikamet eden vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek bir an önce çözülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Şırnak Valisi Cevdet Atay, çocuklara karne ve bayram harçlığı verdi - Son Dakika

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