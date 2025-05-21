Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder\'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu\'nun son hali ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 3 Mayıs'ta kaybetti. Önder'in vefatının ardından saçlarını makinayla kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Aksu'nun saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü.

21.05.2025 08:17
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi yakın dostu Sezen Aksu'yu da yıktı.

SEZEN AKSU SAÇINI KAZITTTI

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'dan dikkat çeken bir anekdot aktarıldı.

Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, ölüm haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu'nun bu radikal kararının ardından son hali ortaya çıktı. Saçlarını kısacık kestiren Minik Serçe'nin saçlarının rengi hem de sarıya çevirdiği görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Emir:
    SEZEN AKSU ÇOK DUYGUSAL,10 AYLIK BEDİRHAN BEBEK ANNESİ BİRLİKTE YOLA DÖŞENEN UZAKTAN KUMANDALI PATLAYICI İLE PATLATILIP ŞEHİT EDİLDİĞİNDE DE PROTESTO AMAÇLI SAÇINI KAZITMIŞMIYDI, BİR AÇIKLAMA YAPMIŞMIYDI VEYA TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞMIYDI. 93 17 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    onca insanımız şehit edilirken de onca bebek şehit edilirken de kac öğretmen şehit edilirken de aynısını yapmismiydi aynısını sezen aksunun tüm şarkılarını boykot ediyorum vatansızlar yalakalar sizi 57 12 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Korkunç 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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