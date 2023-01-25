Siyasete kapıyı böyle kapatmış! Kobra Murat, Ak Parti'den gelen teklifi reddetme nedenini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Siyasete kapıyı böyle kapatmış! Kobra Murat, Ak Parti'den gelen teklifi reddetme nedenini anlattı

25.01.2023 12:04

Eğlence dünyasının son dönemde en dikkat çeken isimlerinden olan Kobra Murat, konuğu olduğu programda yıllar önce Ak Parti'den milletvekilliği teklifi aldığını, ancak reddettiğini söyledi. Ünlü isim, yaşam şeklini değiştirmek istemediği için teklife olumlu cevap vermediğini dile getirdi.

Son zamanlar mal varlığıyla gündemden düşmeyen Kobra Murat lakaplı roman sanatçı Murat Divandiler, Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global'de yayınlanan "40" programına konuk oldu. Renkli kişiliğiyle tanınan Kobra Murat, siyasete girip girmeyeceğiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"VEKİLLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Buket Aydın'ın "Siyasete girmek ister misin?" sorusu üzerine kendisine bir partiden milletvekilliği teklifi geldiğini söyleyen Kobra Murat, "Teklif geldi ama ben kabul etmedim. Ben parkta otururum, ağlarım, gülerim. Kravat ve siyaset benim mizacım değil, hayata bakışım değil. Ben içimden ne geliyorsa onu yaparım. Şu an canlı yayında bile hem ağlar hem gülerim. Hayata hep böyle baktım. Siyasete girdiğin zaman öyle olmaman gerekiyor. Ben hürriyeti seviyorum" dedi.

Kobra Murat siyasete mi giriyor? Ak Parti'den gelen teklifi neden reddettiğini anlattı

"AK PARTİ'DEN TEKLİF GELMİŞTİ"

Hangi partiden teklif geldi?" sorusunu da yanıtlayan Kobra Murat, sözlerine şöyle devam etti: "Ak Parti'den teklif geldi. Bir daha gelmesini de istemem. Fuat Oktay'la etkinlikte bir araya geldi. Kibariye de vardı ama biz ön planla olmayalım diye sahne yapmadık. Cumhurbaşkanımızın ilgisi de çok güzeldi."

YORUMLAR
500
AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım' sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım' sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz Kobra Murat siyasete mi atılıyor? Ak Parti'den gelen teklifi neden reddettiğini anlattı Kobra Murat siyasete mi atılıyor? Ak Parti'den gelen teklifi neden reddettiğini anlattı

Kobra Murat, Buket Aydın, AK Parti, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siyasete kapıyı böyle kapatmış! Kobra Murat, Ak Parti'den gelen teklifi reddetme nedenini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı
14:16 Son dakika! Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tank sevkiyatına onay
14:08 Aslanların kafesine giren kaplan bedelini çok ağır ödedi
14:05 Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır YSK'nın yeni üyesi oldu
14:05 Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
13:37 Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
13:37 10 kurşunla karısını öldürüp intihara kalkışan polis de hayatını kaybetti
14:00 1 milyon euro ile kayıplara karışmıştı! Almanya'nın bulunması için başına ödül koyduğu kadın teslim oldu
14:00 Son dakika! Almanya, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına onay verdi
13:55 İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçi provokatör, eylemi finanse eden gazeteciyi işaret etti: Benim fikrim değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 14:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Siyasete kapıyı böyle kapatmış! Kobra Murat, Ak Parti'den gelen teklifi reddetme nedenini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement