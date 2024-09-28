Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba\'nın kızının verdiği cevap olay

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat dünyasından katılım az olurken, cenaze töreninde skandal anlar yaşandı.

AHU TUĞBA'NIN KIZINDAN HELALLİK İSTEDİ

Bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin, birbirlerine sarılarak havaya kaldırıp kahkaha attı. Tepki çeken görüntülerin ardından Erkan'ın Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den helallik istediği ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Erkan, "Şu anda sosyal medya yıkılıyor. 'Bunlar nasıl bir saygısız, ölüye saygısız' diye. Sen kızı olarak razı mısın?" diyerek Anjelik Calvin'den helallik istedi.

"SAÇMALIYORSUN"

Calvin ise, "Saçmalıyorsun, geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin, aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin. Biz annem için buradayız. Öyle şey olur mu? Ayıp." yanıtını verdi.