Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay - Son Dakika
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Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

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Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde Yaşar Alptekin'le kahkahalar atarak birbirlerine sarılan Meriç Erkan, törenin ardından Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i kenara çekerek helallik istedi. Calvin, Erkan'a, ''Saçmalıyorsun, geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin, aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin.'' yanıtını verdi.

28.09.2024 19:52  Güncelleme: 20:06
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat dünyasından katılım az olurken, cenaze töreninde skandal anlar yaşandı.

AHU TUĞBA'NIN KIZINDAN HELALLİK İSTEDİ

Bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin, birbirlerine sarılarak havaya kaldırıp kahkaha attı. Tepki çeken görüntülerin ardından Erkan'ın Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den helallik istediği ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Erkan, "Şu anda sosyal medya yıkılıyor. 'Bunlar nasıl bir saygısız, ölüye saygısız' diye. Sen kızı olarak razı mısın?" diyerek Anjelik Calvin'den helallik istedi.

"SAÇMALIYORSUN"

Calvin ise, "Saçmalıyorsun, geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin, aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin. Biz annem için buradayız. Öyle şey olur mu? Ayıp." yanıtını verdi.

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba\'nın kızının verdiği cevap olay

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Son Dakika Magazin Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Neco:
    Anjelik adami övdü mü gömdü mü anlayanlar yazsin 182 10 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    haberden birşey anladıysam alerjenik olayım 182 8 Yanıtla
  • Ömer:
    Kızına helal olsun. Mükemmel konuşuyor. Burdan başsağlığı dilerim. Ahu Tuğba için Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. 163 10 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Şükür ya biri anlamış :) 14 0
  • Trabzonspor S:
    iki tane şovmen yine yatı yapacagını. insanlarda etik denen bişey kalmadı cenazede bile sow pesindelerrr 96 48 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Demek ki Takke ile külah ile olmuyormuş bu işler. O yüzden İslam'da şekilcilik yoktur. İslam'ı benimsemiş içselleştirmiş ve hayatına hareketlerine yansıtmış olması gerekiyor Bir Müslümanın. 74 17 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    anjelika eriği sinirlenmiş 8 81 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    Enteresan 41 5 Yanıtla
  • Derviş:
    hiç bir şey anlamadım hoca nın da işi yokmu ne boş ver gitsin anlatsan da anlamaz anlasa da anlamaz 13 17 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Sahtekarlar 16 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay - Son Dakika
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