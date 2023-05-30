'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi

30.05.2023 22:05

Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan ve ülkesinde 'Skandal Kraliçesi' olarak tanınan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, kokpitte pantolonunu indirdiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.

Kısa zaman önce sahnede herkesin gözü önünde bir hayranıyla cinsel birlikteliğin eşiğine gelerek ve kedileri emzirdiğini söyleyerek gündem olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, bu kez de uçaktaki görüntüleriyle sansasyon yarattı.

'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi

HER HAREKETİ OLAY

Brezilya'da 'Skandal Kraliçesi' olarak da anılan genç şarkıcı, yolcu uçağının kokpitinde yardımcı pilot koltuğunda oturarak pantolonunu indirdi. Şarkıcının, uçağın kokpitinde ayağa kalkarak pantolonunu indirdiği sırada pilotun durması için neredeyse yalvardığı dikkati çekti.

Aşırıya kaçan davranışları nedeniyle 'teşhircilikle' suçlanan ünlü şarkıcının daha önce de sahnede seyircileriyle yaşadığı 'yakın temas' gündem olmuştu. MC Pipokinha adıyla bilinen kadının 'kedi emzirdiğini' söylediği ve kedileri göğsüne dayadığı görüntüler nedeniyle Instagram hesabı kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

YORUMLAR
500
Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı Brezilya'daki güzellik yarışmasında olay çıktı! Eşinin 2. olduğunu duyan adam, birincinin tacını yere fırlattı

Brezilya, Hassas İçerik, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:15 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı
22:09 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı
22:05 Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
22:04 Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
21:59 'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi
21:59 Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
21:58 Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
21:52 Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu
21:46 Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu
21:47 İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 22:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: 'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement