Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti... - Son Dakika
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Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...

13.05.2022 00:49
Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...

Oryantal Didem Kınalı, önceki gece Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kınalı, özel hayatı hakkında konuştu. Kınalı, "Aradığım aşkı bulamıyorum. Bulduklarım ya kıskanç oluyorlar yada mesleğimi beğenmiyorlar. Paralı ama çirkin adamla beraber olmak istemiyorum. Yakışıklı olanlar da fakir oluyor" diyerek şoke etti. İşte detaylar...

Didem Kınalı, geçtiğimiz hafta "Kiracım evden çıkmak için benden 100 bin TL istedi" diyerek şoke etmişti.

Bu konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Kınalı, "Kiracım 30-40 bin lira kira bedeli olan evime 2 bin 600 TL kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Kendisi çıkmıyor, utanmadan da başkasına kiraya veriyor" dedi.

Özel hayatı hakkında da konuşan Kınalı, "Hayatımda kimse yok. Aradığım aşkı bulamıyorum. Bulduklarım ya kıskanç oluyorlar yada mesleğimi beğenmiyorlar. Paralı ama çirkin adamla beraber olmak istemiyorum. Yakışıklı olanlar da fakir oluyor. Bir türlü ortasını bulamadım" diyerek şaşırttı.

Sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Kınalı, "Bana ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Kulis bile vermiyorlar. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu. Ben şarkıcı olsam beni burada kimse tutmaz. Şarkıcıların burnu çok kalkık." diyerek sitemde bulundu.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hala okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.

Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...
Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...
Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...
Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti...

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şok Eden Özel Hayat İtirafı! 'pes' Dedirtti... - Son Dakika


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