Şok Sözler! Eleştirisi Olay Yarattı

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

Snob Magazin, ünlü çiftin 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiğini duyurdu.

"ÇOK ZARAR GÖRECEK!"

Evlendikten sonra ne diyeceği merak edilen Mehmet Dinçerler'den sürpriz bir açıklama geldi.

Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Mehmet Dinçerler, "Dolar ve enflasyon stabili saglanmak icin milyarlarca dolar harcandı, faize hiç bulaşmamış kim varsa "kur korumalı mevduatla" faiz çukuruna düştü. Yatırımcılar için tek g,venli liman 'Borsa' kaldı. Onu da "Süper Bono" söylentileriyle yordular, eğer gerçekleşirse Borsa İstanbul çok zarar görecek.

Son 5 ayda çok sey değişti. FED defalarca faiz arttırdı. Savaş çıktı, enflasyon çıldırdı. Gıda krizi kapıda şimdi de... EU bank faiz arttıracak. Tek değişmeyen şey bizim Merkez Bankası'nın tutumu oldu. Halbuki bu kurum degişen dünyaya göre yeni politikalar üretmesi için var.

"MERKEZ BANKASI KURUMU KAPATILSIN"

Bu ay gerçekleşecek para politikası kurulu toplantısında da Merkez Bankası duruşunu değiştirmeyip hiç bir önlem almazsa bence Merkez Bankası kurumu kapatılsın. Çünkü hiç kimseye bir faydası yok. Bari boşuna maaş ödemesinler o kadar çalışana! Devlet arada çıksın yeni enstrümanlar açıklasın, böyle gittigi yere kadar gidelim." diyerek serzenişte bulundu.

İŞTE MEHMET DİNÇERLER'İN O AÇIKLAMALARI

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi.