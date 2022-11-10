Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı, tek eksiği odur - Son Dakika
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Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı, tek eksiği odur

10.11.2022 19:52

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu hakkında, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" ifadelerini kullandı.

Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM AMA İYİ BİR ŞEFİM"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı

"ESKİ EŞİM YEMEK YAPMAYI BİLMEZDİ, AÇ KALIRDIK"

Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (2)
  • Begüm Özdemir: Yani sırf yorum yapmak iÇin eposta vs girdim uğraştım. İyi ki aç kalmısşınız bir deri bir kemiksiniz diğer arkadaşın yorum yaptığı gibi. Zaten vefasız davranmış eşini bırakmışsın başkası iÇin… vicdanlı olup az üzüleceğine kötüleyici yorum yapmaktan utanmamış hiç. Yazık çok yazık Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı, tek eksiği odur - Son Dakika

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