Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu - Son Dakika
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Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu

18.10.2022 22:35

MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezinde koruma ordusuyla mekana girmesi sosyal medyada tepki topladı. Yapılan yorumlara karşılık sessizliğini bozan Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri olay oldu. Görüntülerde vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçen Somer Şef herkesin dikkatini çekti.

YORUMLAR OLAY OLDU

Gittiği bir şehirdeki alışveriş merkezinde korumalarla gezmesinin ardından sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı. Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.

SOMER ŞEF YANIT VERDİ

Bu eleştirilerin ardından da Somer Şef, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Somer Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun." dedi.

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Kaynak: Magazinkolik

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Instagram, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu - Son Dakika
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