Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın, gece saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncudan sabaha karşı acı haber geldi.

ACI HABER SABAHA KARŞI GELDİ

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurmuştu. Samancılar acı haberi sabaha karşı paylaştı.

"CANIM KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Menderes Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" paylaşımıyla usta oyuncunun öldüğünü duyurdu.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti. 1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa döndü.