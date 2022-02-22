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Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti

22.02.2022 12:11
Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti

Son dakika haber... İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Mafi, Avrupa ve ABD'de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay, bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti. Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956'da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964'ten beri İsveç'te yaşamaya başlamıştı. Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti. - AYDIN

Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti

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İstanbul, Kuşadası, İsveç, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberi... Kuşadalı ünlü müzisyen Falay hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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