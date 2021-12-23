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Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü - Son Dakika

Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü

23.12.2021 15:17
Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü

Kocaeli'ye klip çekimlerine için giden ünlü Rap şarkıcısı Sedomen, buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre sürüklendi. Rap şarkıcısı ve arabada bulunan 3 kişi hafif şeklide yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü.

Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. 34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul'dan Kandıra'ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı.

Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü
Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü

İstanbul, Otomobil, Kocaeli, Kaza, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü Rap şarkıcısı ölümden döndü - Son Dakika Magazin


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