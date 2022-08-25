İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum - Son Dakika
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İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum

25.08.2022 18:36

İmam Hatiplileri hedef alan sözleri sonrası gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, ilk kez konuştu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gülşen, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki konserinde İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri nedeniyle büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede "Gülşen Tutuklansın" etiketi gündem olurken, ünlü şarkıcı için hemen harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216. madde kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatırken, Gülşen Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade veren Şarkıcı Gülşen Adliyeye sevk edildi. Konu hakkında sessizliğini bozan Gülşen sosyal medya hesabından 'Özür' paylaşımında bulundu.

GÜLŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Özür dileyen Gülşen paylaşımında, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: Özür diliyorum
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Son Dakika Magazin İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum - Son Dakika
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