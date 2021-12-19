Son Dakika: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin acı günü. Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ali Murat Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler: Ali Baba ve 7 Cüceler 2015, Bir Don Juan Öldürmek 2014, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
Altınmeşe'nin diğer oğlu Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyor. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.
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