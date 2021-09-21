Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

21 Eylül Salı günü magazin dünyasında yaşanan ayrılıklar, evlilikler, kavgalar ve daha fazla tüm gelişmelere sayfamızda yer almaktadır. Gündemde olan tüm son dakika magazin haberlerini sizler için derledik...

MÜGE ANLI'NIN 19 YAŞINDAKİ KIZI ORTAYA ÇIKTI

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü 19 yaşındaki kızı Lidya Müge Akdağ'ın doğal güzelliği görenleri büyülüyor. Artık 19 yaşında gencecik bir kız olan Lidya Müge Akdağ'ı görenler gözlerine inanamıyor. Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ, annesine benzerliği ve güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Müge Anlı'nın boyuna gelen kızının son hali epey merak ediliyordu.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! HAYRİ'NİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yeni bölümleri ile ekranlarda olan Camdaki Kız'ın merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Feride, Sedat ile yasak aşkı Cana'yı yakalarken haftalardır merak edilen Hayri karakterinin kim olduğu da sonunda netlik kazandı. Fenalaşan Rafet'in yardımına koşan Hayri'nin Cihangir Ceylan olduğu ortaya çıktı. Kızını emanet ettiği Sedat'ı yasak aşkı Cana ile yakalayan Feride, çılgına dönüyor. Arabadan indirdiği Sedat'a tokat atan Feride, "Nalan'ı sana harcatmam. Kızımı oyuncak etmem. Hiç kimsenin de etmesine izin vermem" diyerek tepki gösteriyor.

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KIVANÇ TATLITUĞ İLK KEZ ANLATTI: EVDE KUZU BESLEDİK

Oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir aktör olarak verebileceğim en büyük desteğin; bu konuda atılan adımların daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmak olduğunu düşünerek, ben de elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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