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Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

02.10.2021 16:02
Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler, System.String[]

İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in aşk yaşadığı iddiası, şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın acı günü, Merve Boluğur'un göbek dansı gibi hareketli magazin dünyasında yaşanan son dakika haberler sayfamızda yer almaktadır.

Sosyal medyada paylaştıkları ile dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur'dan yeni paylaşım, magazin dünyası yeni bir aşkla çalkalanıyor, şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesinin vefatı gibi son dakika magazin olayları haberimizde yer almaktadır.

İREM HELVACIOĞLU VE FIRAT ÇELİK AŞKI

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp'ten ayrılan İrem Helvacıoğlu'nun bir süredir meslektaşı Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş eğlendikleri konuşulan oyuncu çift, haklarındaki aşk iddiasına henüz herhangi bir cevap vermedi.

Son olarak ATV ekranında yayınlanan Baş Belası dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Eser Alp ile mart ayında ayrıldı. Bir süredir yalnız olan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

AYŞE HATUN ÖNAL'IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

4 yıl önce babasını beyin kanaması sebebiyle kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi de aynı şekilde hayatını kaybetti. Anne Şengül Önal, bugün memleketi Osmaniye'de gözyaşları için toprağa verildi.

Bir süredir Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal'ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne getirildi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

MERVE BOLUĞUR'UN GÖBEK DANSI

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken söz ettiren Merve Boluğur, dün akşam gittiği mekanda müzisyenleri görünce dans etmeye başladı. Göbek dansı yapan Boluğur, o anları da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler - Son Dakika Magazin


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