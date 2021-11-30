Son dakika magazin olayları

" Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!", " Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER KAZA GEÇİRDİ

Temmuz ayından itibaren aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti kaza geçirdi. Çeşme tatilinden dönen ikilinin aracının ön lastiği patlayınca korku dolu anlar yaşandı. Sevilen şarkıcı Hadise olay esnasında baygınlık geçirdi.

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DİLARA AKSÜYEK YENİ SEVGİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Onur Bay ile olan ilişkisini bitiren oyuncu Dilara Aksüyek, iş adamı Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin rolüyle hafızalara kazınan Onur Bay ile meslektaşı Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Bay'ı çabuk unutan Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülenince panikledi.



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YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yasak Elma'nın merakla beklenen 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Kumruyla ilişkisi açıklayan Çağatay, Yıldız'dan boşanmak için gün saymaya başlıyor. Çağatay, Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlilik teklifi yaparken Yıldız, yalıya geri dönüyor.



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SARP APAK'TAN YENİ DİZİ! BU DEFA AĞLATACAK

3 Aralık Cuma gününden itibaren Star TV ekranında başlayacak Kaderimin Oyunu dizisinde Akın Akınözü ile Öykü Karayel ile birlikte başrolde yer alan Sarp Apak, bugüne kadar ki rollerinden çok farklı birisine hayat verecek.

