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Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

07.02.2022 20:19

Son dakika: Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, 12 gündür süren sorgularından sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Aralarında Ali Yasak ve tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 16 şüpheli burada tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

"'5 DAKİKA BEKLEYİN' DEYİNCE ÖFKELENDİK"

Öte yandan Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü. Cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Yasak kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

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Son Dakika Magazin Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika Magazin


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