Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım - Son Dakika
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Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım

16.06.2022 14:22

Hakan Ural son zamanlarda kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Söylemediği konular üzerinden de tepki topladığını açıklayan Ural, "Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır" dedi.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu.

"GENELLEME YAPMADIĞIM HALDE ALGI OLUŞTURDULAR"

Hakkında yapılan eleştirilere yönelik açıklama yapan Ural, ilk olarak, sağlıkçılara dair yorumundan dolayı aldığı eleştirilere değindi. Ural "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, 'bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan' dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular. 'Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim' diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum" dedi.

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Ardından yayın sonunda çalınan mehter marşına dair yapılan eleştirilere yönelik de konuşan Hakan Ural, Z kuşağına için yaptığı yorumunun başka yöne çekildiğini söyledi. Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak "Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin dedim. Bu yorumumu 'Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi' başlığıyla başka yöne çevirdiler" ifadelerini kullandı.

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"Bunlar kötü insan" diyen Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki 'Hakan askerlik yapmadı' diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok."

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Hakan Ural eleştirilere cevap verdi: 'Beni yıldıramazsınız' Hakan Ural eleştirilere cevap verdi: 'Beni yıldıramazsınız'
Kaynak: İHA

Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım - Son Dakika

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