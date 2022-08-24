Şarkıcı Gülşen son dönemde söylediği şarkılardan çok giydiği kıyafetlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son olarak ise sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu.
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Magazin › Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler - Son Dakika