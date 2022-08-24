Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler

24.08.2022 23:07

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler sık sık gündem olan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepkisiz kalmadı.

Şarkıcı Gülşen son dönemde söylediği şarkılardan çok giydiği kıyafetlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son olarak ise sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Gülşen sevgisi Bodrum Antik'e sığmadı Gülşen sevgisi Bodrum Antik'e sığmadı

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler - Son Dakika


Son Dakika
23:02 ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
21:55 Meksika'da görülmemiş cenaze! Tabut açılınca herkes şaşkına döndü
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:57 Kritik iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda seçim startını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 23:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement