Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı? - Son Dakika
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Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?

09.03.2022 14:09

FOX TV'de yayın hayatına yeni başlayan Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

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Son Dakika Magazin Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı? - Son Dakika


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