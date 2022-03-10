Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır - Son Dakika
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Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır

10.03.2022 11:45
Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır

FOX TV'de yayın hayatına yeni başlayan Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Mihri, Sevda'nın ölümüyle geçmişe üzücü bir yolculuk yapar. Bir kez daha ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadığı için kendini suçlu hisseder.

Ejder'in geride bıraktığı ipuçlarını ustalıkla birleştiren Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır.

Ejder'le giriştikleri amansız bir mücadele sonrası gözlerini hastanede açan Mihri'nin ilk işi Ejder'i yakalayıp yakalamadığını sormak olur.

Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır

Bu sırada Umut aile içinde sebep olduğu yeni bir trajediden dolayı zor günler geçirmektedir.

Mihri hastaneden çıktıktan sonrada Ejder'in peşini bırakmaya niyetli değildir.

Ejder'in bu kez de Umut'u kaçırması Mihri'yi çıldırma noktasına getirir. Mihri, canını dişine takarak Umut'u bulmak için saatlerle yarışmaya başlar. Bu arayışta ona destek olan sürpriz biri daha vardı; Vedat Kuloğlu.

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Son Dakika Magazin Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır - Son Dakika


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