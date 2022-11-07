Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi - Son Dakika
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi

07.11.2022 15:50
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi

Son olarak kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile ilişkisini noktalayan komedyen Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü. Yılmaz'ın bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı sevgilisine yeni projesinde rol verdiği ifade edildi.

Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ SEVGİLİSİNE ROL VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 49 yaşındaki Cem Yılmaz, bir süredir 44 yaşındaki meslektaşı Seda Akman ile aşk yaşıyor. İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, birliktelikleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Yılmaz'ın Akman'a da son filmi Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

Bomba iddia: Cem Yılmaz ve oyuncu Seda Akman aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Cem Yılmaz ve oyuncu Seda Akman aşk yaşamaya başladı
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Cem Yılmaz, Seda Akman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gönlünü Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi - Son Dakika
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