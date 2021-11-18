Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu

Başarılı oyuncu Funda Eryiğit, Karadayı, Karadayı, Canım Ailem ve son olarak Son Yaz dizisinde rol aldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu tiyatro oyunu ile geri dönüyor.

TİYATRO OYUNUNDA ÜNLÜ KADIN OYUNCULAR

Funda Eryiğit'e tiyatro oyununda başarılı isim Hazar Ergüçlü edecek. Sürekli ters düşen iki kız kardeşi canlandıracak ikiliye başarılı oyuncu Kubilay Tunçer eşlik ediyor.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 1 Mart 1984 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gledi. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiştir. 4 yaşına kadar Babaannesiyle büyüyen Funda Eryiğit'İn anne ve babası emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüş yapmış ve aile bir arada yaşamaya başlamıştır.

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? oyunlarında da yer aldı.

İlk televizyon deneyimini 2008 – 2009 yılları arasında yayınlanan Canım Ailem dizisinde canlandırdığı Seyhan karakteri ile yaşadı. Dizide, Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte yer alıyordu.