Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam

31.08.2022 11:02

Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Uzi ile verdiği pozda orta parmak işareti yapan Aleyna, "Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcı belaltı işareti nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki ve Uzi'nin sevgili olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Sosyal medya hesabını sık kullanan ve paylaşımlarda bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından rapçi Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Aşk iddialarını güçlendiren paylaşım! Aleyna Tilki ile Uzi'den ilk fotoğraf geldi

FOTOĞRAFTAKİ DETAY TEPKİ ÇEKTİ

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından Uzi'nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna'nın parmak işareti bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Aleyna Tilki'den ilk Uzi paylaşımı! 'Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin

"TANIDIĞIM EN GERÇEK İNSAN"

Başarılı şarkıcı, paylaştığı fotoğrafı şu sözlerle destekledi: "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun."

YORUMLAR
500
Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi

Aleyna Tilki, Doğum Günü, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
11:02 Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam
10:57 "Enerjimiz yüksek" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Laikliğe sahip çıkacağız
10:56 Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 12:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement