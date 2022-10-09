Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri - Son Dakika
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Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri

09.10.2022 11:34
Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri

Denizli'de sonbaharın gelmesiyle birlikte, başta kasımpatı olmak üzere mevsim çiçeklerine olan ilginin artması satıcıların yüzünü güldürdü.

Denizli'de sonbaharın gelmesiyle birlikte, başta kasımpatı olmak üzere mevsim çiçeklerine olan ilginin artması satıcıların yüzünü güldürdü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim çiçeklerine olan talep arttı. Sonbaharın en çok talep gösterilen çiçekleri kasımpatı başta olmak üzere petunya, leylak, sıklamen ve hanımeli çiçeği oldu. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çeşitli çiçek alternatifi sunan çiçekçiler, talepleri karşılayabilmek için mesailerini yoğunlaştırdı.

Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, bu sonbaharda çiçeklere olan ilginin geçen yıla oranla daha çok arttığına işaret etti. Çiçeklerin düzenli bakım ile daha uzun ömürlü hale geldiğine dikkat çeken satıcılar, vatandaşların her bir bitki hakkında bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir çiçek bebeğe bakar gibi emek istiyor"

Sonbaharın gelmesiyle satışlarında yüzde 20 artış yaşandığını dile getiren Derya Soydemir, "Sonbaharda vazgeçilemez çiçeklerimiz arasında kasımpatılarımız var. Satışlarımız sonbaharın gelmesiyle yüzde 20 arttı. Rengarenk ve göz alıcı çiçeklerimiz var. Müşterilerimiz en çok Kasımpatı çiçeğini alıyor. Çünkü soğuğa çok dayanıklı. Petunya, Kasımpatı, leylak, sıklamen, hanımeli onlar gayet güzel. Fiyatlarda uygun olduğu için çok satılıyor. Çiçek almaya genellikle herkes geliyor. Vatandaşlar, çiçek tercih ederken mevsimine ve cinsine bakıyor. Bundan dolayı sonbaharın vazgeçilemez olan çiçeği kasımpatılar diyebilirim. Bizim en çok ilkbahar ve sonbahar da oluyor. Çok fazla olmasa da satışlardan memnunuz. Satışlarımız yavaş yavaş artamaya başladı. Bu iş zor ve emek istiyor. Çiçeğe sevgi ile bakmak gerekiyor. Bir çiçek bebeğe bakar gibi emek istiyor" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri - Son Dakika

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