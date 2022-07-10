Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi: Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi: Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık

10.07.2022 12:47

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, Yalova'dan İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Durmaz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.

Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
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Kerimcan Durmaz, Yalova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi: Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi: Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık - Son Dakika
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