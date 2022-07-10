Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi: Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.