Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

21.02.2026 11:22
Brezilyalı 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı ve akciğer embolisinden hayatını kaybetti.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki fenomenin ani ölümü takipçilerini yasa boğdu.

AKCİĞER EMBOLİSİ GEÇİRDİ

TMZ'nin haberine göre Dias, Sao Paulo yakınlarındaki ailesinin evinde ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı. Genç fenomenin, büyük estetik operasyonlarla ilişkilendirilen risklerden biri olan akciğer embolisi geçirdiği belirtildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Dias'ı doktorlar kurtaramadı.

"HASTANEYE VARDIĞINDA HAYATTA DEĞİLDİ"

Influencer'ın yakın arkadaşı Giovanna Borges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi doğruladı. Borges, Dias'ın ölümünden önce akciğer embolisi geçirdiğini ve iki kez nöbet yaşadığını açıkladı.

Borges paylaşımında, "Bia ameliyat oldu ve evde iyileşme sürecindeyken akciğerinde pıhtı oluştu. İki nöbet geçirdi ve hastaneye vardığında artık hayatta değildi" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    cok havalanmayin bu hayatta bi hastaliga bakar yalan dünya 3 0 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    her şey boş 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bir şey olmaz bunun gibi dünyada onbinlerce gereksiz var gömün gitsin 0 0 Yanıtla
  • Hakan Uman Hakan Uman:
    şimdi öteki dünyaya güzel gittimi gitmedimi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
