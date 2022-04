Sosyal Medyada Kapıştılar! - Son Dakika

Şarkıcı Aleyna Tilki, yayınladığı 'Take It Or Leave It' şarkısının klibini "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" diyerek eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tilki, "Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum" dedi.

"GENÇLERE KARŞI GİRDİĞİ KOMPLEKSİ GÖRÜYORUM"

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz"

EROTİK POZ VERMEK EMEK İŞİYMİŞ!

Bu kapışmanın ardından Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'i kadın düşmanı olarak ilan ederek, "Benim düşme tanımım sizinkilerden farklı. Kendimi korkusuzca ifade ettiğim sürece hiçbir zaman düşmüş sayılmayacağım. Çünkü başarı bence rakamlarla değil, kişinin kendi işinin arkasında durabilmesiyle alakalıdır. Bu yüzden kadın düşmanlarına inat, emeğimin arkasındayım" paylaşımını yaptı.

YOLUN AÇIK OLSUN ALEYNA

Özdemir ise "Sevgili Aleyna, gençsin, yeteneklisin, cesursun tamam. Umarım sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir yıldız olursun. Zaman zaman yaptığın işleri benim gibi beğenmeyenler de çıkacaktır, kızmak yerine pozitif umarım pozitif değerlendirirsin. Yolun açık olsun, başarılar dilerim" diye cevap verdi.