Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber - Son Dakika
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Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber

01.06.2022 16:51
Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber

Ekranların eğlenceli magazin programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz, 27 Mayıs 2022'den bu yana ekrana gelmiyor. Söylemezsem Olmaz programı neden ekrana gelmiyor? Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto programdan ayrıldı mı? İşte cevabı...

Söylemezsem Olmaz izleyicileri bir süredir programı ekranda göremeyince nedenini merak etti.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun yorumculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz adlı program, hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu.

Peki, Söylemezsem Olmaz Neden yok, bitti mi? İşte cevabı...

SEZON FİNAL YAPTI

Söylemezsem Olmaz, 27 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber
Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber
Söylemezsem Olmaz Hayranlarına Kötü Haber

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Kaynak: Snob Magazin

Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Bircan Bali, Arto, Magazin, Son Dakika

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