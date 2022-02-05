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Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi - Son Dakika

Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi

05.02.2022 22:21

Aslen Elazığlı olan ve Balıkesir'in Erdek ilçesinde ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe'nin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Balıkesir Erdek'te ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ÜNLÜLERE VERDİĞİ ŞARKI SÖZLERİ İLE TANINIYOR

Ünlü şair ve söz yazarı Yığmatepe, ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hüseyin Altın ve birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleriyle tanınıyordu. Ünlü şair Suat Yığmatepe son olarak 1978 yılında yazmış olduğu 'İstanbul Ağlıyordu' şiirini bestelemek üzere bestekar sanatçı Mehmet Tunç'a verdi.

ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Sanat camiasını yasa boğan ünlü şair ve söz yazarı Suat Yığmatepe, Erdek İlçe mezarlığında toprağa verildi.

Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
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Suat Yığmatepe, Kalp Krizi, Balıkesir, Erdek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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