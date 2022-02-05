Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi

Balıkesir Erdek'te ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ÜNLÜLERE VERDİĞİ ŞARKI SÖZLERİ İLE TANINIYOR

Ünlü şair ve söz yazarı Yığmatepe, ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hüseyin Altın ve birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleriyle tanınıyordu. Ünlü şair Suat Yığmatepe son olarak 1978 yılında yazmış olduğu 'İstanbul Ağlıyordu' şiirini bestelemek üzere bestekar sanatçı Mehmet Tunç'a verdi.

ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Sanat camiasını yasa boğan ünlü şair ve söz yazarı Suat Yığmatepe, Erdek İlçe mezarlığında toprağa verildi.