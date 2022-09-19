Squid Game dizisinin 3. sezonu için bomba iddia! Dizinin yönetmeninden Leonardo DiCaprio açıklaması

Squid Game dizisi, 2021'de dünya çapında ses getirerek izlenme rekorları kırmıştı. Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar başlasa da dizinin ne kadar süreceği, gelecek sezonların nasıl ilerleyeceği bilinmezliğini koruyor. Dünya çapında popüler olmuş Squid Game dizisine Hollywood'dan oyuncuların da katılması da son zamanlarda yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

SQUID GAME DİZİSİNİN YÖNETMENİNDEN "HOLLYWOOD OYUNCUSU" SÖZLERİ

Güney Kore'nin Seul kentinde yakın tarihli bir Netflix etkinliğinde, yönetmen Hwang Dong-hyuk, Hollywood aktörlerinin dizide görünüp görünmeyeceğine dair sorulara şu şekilde yanıt verdi: "2. sezonda bilinen bir Hollywood oyuncusu olmayacak…"

Ancak Dong-hyuk, Leonardo DiCaprio'nun dizinin hayranı olduğunu bildiğini de ekledi ve olası bir üçüncü sezon için düşünülebileceğini söyledi: "Belki zaman veya şans izin verirse, Leo'dan oyunlara katılmasını isteyebiliriz."