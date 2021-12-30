Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor

Son ayların en çok konuşulan dizilerinden Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"NETFLİX İLE 2 VE 3. SEZON İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Netflix'in 2021 yılında en gözde dizilerinden biri olan Squid Game'in yaratıcısı Dong-hyuk, yerel medya kuruluşu KBS'e konuştu. Dong-hyuk, "Şu an Netflix ile ikinci sezon ve üçüncü sezon için görüşmelerimiz sürüyor. Bence, yakında bir neticeye varırız. Birçok insanın beklediğini biliyoruz ve herkes yeni sezon için pozitif bir şekilde çalışmaya hazırlanıyor" dedi.

"HENÜZ NET DEĞİL"

Yeni sezonda işleyeceği konu ile ilgili olarak Dong-hyuk, "Bu sezonun odak noktası Lee Jung Jae'nin karakteri Seong Gi Hun'un bu ölümcül oyunların arkasındaki gizemi çözme çabası olacak" dedi. İkinci sezonda Gi Hun'un karşılaştığı kişilerle ilişkisinin mercek altına alınacağı kaydedilirken Netflix yönetiminden de bir açıklama geldi.

Netflix'ten yetkililer, "Squid Game ile ilgili geniş çaplı olasılıkları görüşüyoruz, buna üçüncü sezonun yapımı da dahil. Fakat henüz hiçbir şey net değil" dedi.