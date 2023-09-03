Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medyada büyük tepki neden olmuştu. Toktaş, tepki çeken videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

İSLAMİ DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALDI

TRT'de birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle birlikte İslami değerleri ayaklar altına alan video çekti. Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına tepki yağdı.

OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Cemal Toktaş'ın skandal videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.