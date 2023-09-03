Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medyada büyük tepki neden olmuştu. Toktaş, tepki çeken videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.
TRT'de birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle birlikte İslami değerleri ayaklar altına alan video çekti. Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına tepki yağdı.
Cemal Toktaş'ın skandal videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.
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