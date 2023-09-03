Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı

Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı
Son Güncelleme: 03.09.2023 15:29

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Subhaneke duasıyla alay ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Ailesiyle beraber çektiği videoda İslami değerleri ayaklar altına almaya çalışan Toktaş, TRT'de yayınlanan Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medyada büyük tepki neden olmuştu. Toktaş, tepki çeken videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

İSLAMİ DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALDI

TRT'de birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle birlikte İslami değerleri ayaklar altına alan video çekti. Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Oyuncu Cemal Toktaş, İslami Değerlere Saygısızlık Nedeniyle Sadık Ahmet Filmi Kadrosundan Çıkarıldı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına tepki yağdı.

Oyuncu Cemal Toktaş, İslami Değerlere Saygısızlık Nedeniyle Sadık Ahmet Filmi Kadrosundan Çıkarıldı

OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Cemal Toktaş'ın skandal videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.

Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı
Oyuncu Cemal Toktaş, İslami Değerlere Saygısızlık Nedeniyle Sadık Ahmet Filmi Kadrosundan Çıkarıldı
Oyuncu Cemal Toktaş, İslami Değerlere Saygısızlık Nedeniyle Sadık Ahmet Filmi Kadrosundan Çıkarıldı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Cemal Toktaş, Sadık Ahmet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sübhaneke duasıyla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş, Sadık Ahmet filminin kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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