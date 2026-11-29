Tescilli güzel Şüheda Erkoç, Çin'de gerçekleştirilen Miss Friendship International 2026 güzellik yarışmasında Türkiye adına mücadele etti. Dünyanın farklı noktalarından gelen adayların katıldığı organizasyon, 16 gün süren programın ardından sona erdi.

45 ÜLKE VE BÖLGEDEN ADAY KATILDI

Çin'in Chengdu kentine bağlı Dayi ilçesindeki Anren Antik Kenti'nde gerçekleştirilen finalde, Tataristan temsilcisi Anna Potapova birinci oldu. Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç ise yarışmayı 12'nci sırada tamamladı.

DERECESİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yarışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkoç, elde ettiği dereceyi takipçileriyle paylaşırken uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURURDU"

Yarışma sürecinde edindiği deneyimlerin ve kurduğu dostlukların kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi, bayrağımı ve Türkiye'nin adını uluslararası bir sahnede taşımak benim için tarifsiz bir gururdu. Miss Friendship International yolculuğumda edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve ilk 12'de yer alarak ülkeme dönmek benim için unutulmaz bir başarı ve anı olarak kalacak. Türkiye'yi temsil etmiş olmanın gururunu yaşıyorum."