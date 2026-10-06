Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin - Son Dakika
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Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

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Şükran Ovalı\'dan Caner Erkin\'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin
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Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Ovalı'nın "Sen benim her şeyimsin" sözleri dikkat çekerken, çiftin kızından da babasına özel bir kutlama geldi.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştiren Şükran Ovalı, eşinin doğum gününde peş peşe paylaşımlar yaptı. Birlikte çekildikleri kareyi yayımlayan ünlü oyuncu, Erkin'e duyduğu sevgiyi romantik sözlerle dile getirdi.

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Ovalı, doğum günü mesajında, "Sen benim her şeyimsin. En güzel iyikimsin. Sevgilim, sen iyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

KIZINDAN DA BABASINA KUTLAMA

Şükran Ovalı, daha sonra kızının Caner Erkin için hazırladığı kutlama mesajını da yayımladı. Mesajda, "İyi ki doğdun baba, canım babam" sözleri yer aldı.

Şükran OvalıCaner ErkinMagazinSözlerSon Dakika

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