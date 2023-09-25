Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı

Son Güncelleme: 25.09.2023 07:52

Son olarak Burcu Özberk ile başrolde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisi sona eren Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir ilişkiye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

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GossipPasta'da yer alan habere göre, bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülendi. Çift, daha sonra yürüyüş yaparken ve baş başa bir mekanda otururken de objektiflere takıldı. Özyıldız ve Çetinkaya ilişkileriyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.

Şükrü Özyıldız, gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı
Şükrü Özyıldız, gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı
Şükrü Özyıldız, gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı
Şükrü Özyıldız, gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı
Şükrü Özyıldız, gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı

Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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