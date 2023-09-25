Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

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GossipPasta'da yer alan habere göre, bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülendi. Çift, daha sonra yürüyüş yaparken ve baş başa bir mekanda otururken de objektiflere takıldı. Özyıldız ve Çetinkaya ilişkileriyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.