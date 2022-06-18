Sultangazi'de Eypio rüzgarı - Son Dakika
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Sultangazi'de Eypio rüzgarı

18.06.2022 09:31

- Sultangazi'de Eypio rüzgarı Sultangazi Belediyesi'nin karne hediyesi olarak düzenlediği Eypio konserinde, gençler doyasıya eğlendi.

- Sultangazi'de Eypio rüzgarı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin karne hediyesi olarak düzenlediği Eypio konserinde, gençler doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi'nin karne gününde organize ettiği Eypio konserinde, gençler doyasıyla eğlendi. Konsere, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun 'un yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Gençlerle karne gününde bir araya gelen sanatçı Eypio, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Eğlenceli vakit geçiren gençler, müziğe doydu. Öte yandan Eypio, hayranlarını sahneye davet ederek dans etti. Sahnede dans eden gençler, renkli görüntülere sahne oldu.

"Haziran ayını çok güçlü bir şekilde geçiriyoruz"

Haziran ayını güçlü bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gençlik şölenlerimiz devam ediyor. Konserler, tiyatrolar, mezuniyet programlarımız devam ediyor. Haziran ayını çok güçlü bir şekilde geçiriyoruz. Bugün de Eypio konserinde Sultangazililer ile bir aradayız. Yarın sınav var. İnşallah Yüksek Öğretim sınavına girecek gençlerimiz. Bugün bir stres atma mesabesinde güzel bir program icra edelim dedik" şeklinde konuştu.

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Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı Sultangazi'de öğrenciler sınav öncesi Eypio ile stres attı
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sultangazi'de Eypio rüzgarı - Son Dakika

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